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Atama Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atanırken, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ali Argun Karacabey atandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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