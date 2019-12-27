Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Atama kararları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Denetleme Kurulu Üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesine Denetleme Kurulu Üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine ise İsmail Eraslan atandı.

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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