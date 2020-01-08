Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Atama Kararları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.


Atama Kararları'na göre; Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alperen Bıkmazer görevlendirildi.


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Çetin Kartal, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Bülent Tosun, Ege Bölge Müdürlüğüne Aytekin Türkel, Marmara Bölge Müdürlüğüne Burhanettin Yüce, Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğüne Uğur Çakar atandı.


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Zafer Sümengen atandı. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Alparslan Bayraktar seçildi.


Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atamalar


Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul ile Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik görevden alındı. Ayrıca, genel müdür yardımcılığı görevlerinde de görevden almalar gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta ve Arif Yıldırım; Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz; Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu ve Murat Kayacı; Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak; Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk görevden alındı.


Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine Hakan İnce, Cemali Oktay ve Celal Şahin; Vergi Müfettişliklerine ise Abdulkerim Üçok ve Sinan Aksu getirildi.


Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Mili Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ergin İçenli görevden alındı.


2 ilde Milli Eğitim Müdürü görevden alındı


Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ile Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun görevden alındı.


Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Murat Şanlı atandı. Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Dilek Karayol getirildi. - ANKARA

Maliye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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