Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Atama kararları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli görevlerinden alındı.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz, Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu, Murat Kayacı, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk de görevlerinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine Hakan İnce, Cemali Oktay ve Celal Şahin, Vergi Müfettişliklerine ise Abdulkerim Üçok ve Sinan Aksu atandı.

Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alperen Bıkmazer görevlendirildi.


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Çetin Kartal, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Bülent Tosun, Ege Bölge Müdürlüğüne Aytekin Türkel, Marmara Bölge Müdürlüğüne Burhanettin Yüce, Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğüne ise Uğur Çakar'ın atamaları yapıldı.


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Sümengen, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Alparslan Bayraktar getirildi.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun görevlerinden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Murat Şanlı, Karayolları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise Dilek Karayol atandı.

CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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