Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Atama kararları Resmi Gazete'de

40 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıkları görevlerine ise Dursun Baştürk ve Hakan Akbulut getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Eskişehir İl Müdürlüğüne Alper Sezer, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bekir Yümnü, Kırklareli İl Müdürlüğüne Faruk Uysal, Çanakkale İl Müdürlüğüne Muhammet Mermer, Denizli İl Müdürlüğüne Süleyman Erdoğan, Sinop İl Müdürlüğüne Melih Keleş ve Sivas İl Müdürlüğüne Harun Tan'ın atamaları yapıldı.

Öte yandan Çanakkale İl Müdürü Ersin Fırat, Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Manisa İl Müdürü Murat Konan ve Van İl Müdürü Zeynel Abidin Koç da görevlerinden alındı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına da Mustafa Pustu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan, Vergi Başmüfettişliklerine, İbrahim Karaduman ve Serdar Özdil atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Sarıcı, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Akkurt atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü pozisyonuna Murat Yaman getirildi.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yalçın Özden, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Havva Eksilmez, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne Nihat Kınık, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kadri Karakuş atandı.

5 ilin müftüsü görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik Müftülüğüne Ali Erhun, Bingöl Müftülüğüne Ahmet Süzen, Düzce Müftülüğüne Rüstem Can, Erzincan Müftülüğüne Burhan Çakır, Erzurum Müftülüğüne Şahin Yıldırım, Kastamonu Müftülüğüne Mustafa Bülbül ve Rize Müftülüğüne Naci Çakmakçı'yı atadı.

Öte yandan Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok da görevlerinden alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor         
01:00
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi         
00:44
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu         
00:36
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı         
00:15
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında         
23:58
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi         
23:52
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi         
23:45
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı         
23:39
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı         
23:30
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 04:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]