Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Danışmanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

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