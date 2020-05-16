Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

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Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

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