Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

BAZI Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ferruh Akalın atandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,