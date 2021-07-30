Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

ÇEŞİTLİ bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre;

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurul Üyeliğine Turgay Gökdemir getirildi.