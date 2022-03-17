Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Atama kararları Resmi Gazete'de

17.03.2022 04:46
Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Aytaç Yüksel getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Muzaffer Yıldırım atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman görevden alındı, yerine Selahattin Yazar getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cengiz Ekici, Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen görevden alındı, yerine Servet Canlı getirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar atandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İklim Değişikliği, Turizm, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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