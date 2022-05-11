Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan atamalar Resmi Gazete'de

11.05.2022 00:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan atamalar Resmi Gazete'de

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine 208 iş başmüfettişi, İş Müfettişliklerine ise 8 iş müfettişi atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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