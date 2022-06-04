Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Atama kararları Resmi Gazete'de

04.06.2022 06:26
Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Özdemir atandı.

İletişim Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem Erbek getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Müdürü Ahmet Kurt, Giresun Müdürü Mustafa Tosun, Mardin Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Uşak Müdürü Mustafa Peltek, görevden alındı. Açık bulunan Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan, Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin, Uşak Müdürlüğüne Ekrem Boran, Kayseri Müdürlüğüne ise İsrafil Aktürk atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine Hüseyin Kocapiçak getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın Kısa, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Laloğlu atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz görevinden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Spor Müşavirliğine Nesim Turan atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Mustafa Gündüz görevden alındı. Açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Ahmet İşleyen getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren, Müfettiş Yardımcısı Tolga Kaan Sevinç ve Müfettiş Yardımcısı Halim Yıldırım atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Sezgin görevden alındı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan Odabaş görevden alındı. Yerine Başmüfettiş Recep Semiz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan getirildi. Açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin Arpacık, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Mustafa Alpaslan atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Şahin Aybal görevden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Turgut Aydın, 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve 13. Bölge Müdürü Salih Cengiz görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığına Metin Aytekin ve Ahmet Sağlam, 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan Aytekin, 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş Bayındır, 12. Bölge Müdürlüğüne Alpaslan Eşlik atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Cemal Yaşar Tangül atandı. 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı görevden alındı. 5. Bölge Müdürlüğüne Ali Karabey, 6. Bölge Müdürlüğüne ise Aliseydi Felek getirildi.

YORUMLAR
500
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı Yalova Üniversitesi'nden vefat eden öğrencinin ailesine anı belgesi Yalova Üniversitesi'nden vefat eden öğrencinin ailesine anı belgesi
Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 06:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement