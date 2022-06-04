Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Atama kararları Resmi Gazete'de

04.06.2022 10:24
Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı Musa, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Esra Cankorur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Kapucu, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye Kumaşcıoğlu, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Nevzat Uyanık, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep Kızıltan, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat Lütem, Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldun Koç, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne İlhan Saygılı, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen Altuğ, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İncesu, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş ve Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Sait Uyanık atandı.

YORUMLAR
500
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement