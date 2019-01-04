Son Dakika Haberleri: Atama Kararları, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Atama Kararları, Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne...

Atama Kararları, Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak'ın ataması yapıldı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alındı ve yerine İlker Astarcı göreve getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul'un ataması yapıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp atandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 06:12:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atama Kararları, Resmi Gazete'de Yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]