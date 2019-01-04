Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet kurumlarına atama yapılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet kurumlarına atama yapılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alındı, yerine İlker Astarcı getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak'ın ataması gerçekleştirilirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul'un atanması uygun görüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp atandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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