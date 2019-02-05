Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
34 dakika önce
NÜKLEER Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
NÜKLEER Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan
- Türkiye
Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç, üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih
Alptekin atandı.
Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:32 Kaynak: DHA
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