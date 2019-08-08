Atama Kararnamesine göre 403 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği bildirildi .
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkezinde görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirilirken, 13 Kaymakam ve 4 Vali Yardımcısı Bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan 29 mülki idare amiri, yapılan değerlendirmeler neticesinde Mülkiye
Müfettişliğine atanırken merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.
Geçtiğimiz dönemde de uygulanmaya çalışılan, vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edilmiş, bu kapsamda 616 olan Vali Yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirilmişti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde bulunan tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken söz konusu kaymakamların belirlenmesinde tecrübeli ve başarılı olanlar tercih edildi.
Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.
Buna göre: Batman
Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi
Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy
Muğla- Marmaris
Kaymakamlığına, Şırnak
Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi
Kayyumu Turan Bedirhanoğlu
İstanbul- Küçükçekmece
Kaymakamlığına,
Şırnak- Cizre
Kaymakamı ve Cizre Belediyesi
Kayyumu Faik Arıcan
İzmir- Buca
Kaymakamlığına,
Hakkari- Çukurca
Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel Ayca Ankara- Beypazarı
Kaymakamlığına,
Siirt- Eruh
Kaymakamı ve Eruh Belediyesi
Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya- Kemer
Kaymakamlığına,
Van- İpekyolu
Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil Öztürk
Antalya- Gazipaşa
Kaymakamlığına,
Ağrı- Diyadin
Kaymakamı ve Diyadin Belediyesi Kayyumu Olgun Öner
Nevşehir- Avanos
Kaymakamlığına,
Van- Bahçesaray
Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur Şatıroğlu Antalya- Demre
Kaymakamlığına,
Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi
Kayyumu Atıf Çiçekli
Antalya Vali Yardımcılığına,
Mardin- Kızıltepe
Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Kayyumu Mehmet Yüzer
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,
Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Belediyesi
Kayyumu Ceyhun
Dilşad Taşkın İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,
Van- Muradiye
Kaymakamı ve Muradiye Belediyesi Kayyumu Harun Yücel
İlleri İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,
Bitlis- Ahlat
Kaymakamı ve Ovakışla
Belediyesi Kayyumu Mustafa Akgül
Mülkiye Müfettişliğine,
Diyarbakır- Yenişehir
Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Kayyumu Serdar Kartal
Mülkiye Müfettişliğine,
Hakkari- Yüksekova
Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine,
Erzurum- Hınıs
Kaymakamı ve Hınıs Belediyesi
Kayyumu Bülent AY Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne,
Diyarbakır- Silvan
Kaymakamı ve Silvan Belediyesi Kayyumu Adem Çelik
Isparta- Eğirdir
Kaymakamlığına,
Muş- Bulanık
Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Hacı Arslan Uzan Çanakkale- Ezine
Kaymakamlığına,
Batman- Beşiri
Kaymakamı ve Beşiri Belediyesi Kayyumu Mustafa Maslak
Erzurum- Aziziye
Kaymakamlığına atanırken,
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik öneme sahip diğer ilçelere, genç ve dinamik kaymakamların ataması gerçekleştirildi. - ANKARA