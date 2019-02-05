Son Dakika Haberleri: Atama usulleri ve kurumların teşkilat yapılarında değişiklik

Atama usulleri ve kurumların teşkilat yapılarında değişiklik

1 saat önce

Atama usulleri, kamu kurumlarının teşkilat yapıları ve kadrolarına dair hususlarda düzenlemeler içeren 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama usulleri ve kurumların teşkilat yapılarında değişiklik, System.String[]
Atama usulleri, kamu kurumlarının teşkilat yapıları ve kadrolarına dair hususlarda düzenlemeler içeren 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:45 

Ekonomi
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