Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne İrfan İçöz atandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Bülent Uğur Ecevit'in ataması yapıldı.
Görevden alma kararları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra
Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan
ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı Halil Özkan
görevlerinden alındı. Bolu
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan
, Çorum
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya
İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alınmasına karar verildi.