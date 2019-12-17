Atama yapılan başkana meydanda görev teslim edildi - Son Dakika
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Atama yapılan başkana meydanda görev teslim edildi

6 saat önce

Balıkesir Ülkü Ocakları Orta Öğretim birim Başkanlığına atanan M.Reşit Çim'e görev devir teslim töreni Çarşıda bulunan Ali Hikmet Paşa meydanında yapıldı.

Atama yapılan başkana meydanda görev teslim edildi, System.String[]

Balıkesir Ülkü Ocakları Orta Öğretim birim Başkanlığına atanan M.Reşit Çim'e görev devir teslim töreni Çarşıda bulunan Ali Hikmet Paşa meydanında yapıldı.


Balıkesir Ülkü Ocaklarında Ocak Başkanı değişimi sonrası alt kadrolarda da değişim devam ediyor. Ocak Başkanlığına Kazım Çalışkan atandıktan sonra Orta Öğretimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Cengiz Özkan atanmıştı. Atama rüzgarı bu seferde Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanlığında oldu. Ali Hikmet Paşa Meydanında yapılan devir teslim merasimiyle Mehmet Reşat Çim atandı. Çim'in devir teslim töreni Ali Hikmet Paşa meydanında yüzlerce ülkücü gencin katılımı ile yapıldı. - BALIKESİR

Çocuk İzleme Merkezi, Ali Hikmet, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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