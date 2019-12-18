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Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu"
6 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynamasına destek verdi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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