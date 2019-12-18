Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataman: 'Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu' - Son Dakika

Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu"

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynamasına destek verdi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynamasına destek verdi.

Ataman: Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu

Ergin Ataman, Anadolu Efes, Shane Larkin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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