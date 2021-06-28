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AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı - Son Dakika

AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı

28.06.2021 14:03
AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı, System.String[]

Atakum Belediyesi'nin 8 ay önce hizmete açtığı Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'in yararlanıcı sayısı 516'ya yükseldi.

Atakum Belediyesi'nin 8 ay önce hizmete açtığı Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'in yararlanıcı sayısı 516'ya yükseldi. Bugüne dek bin 605 alışverişin yapıldığı AtaMarket Gıda Bankası'nda 30 bin 495 adet ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Atakum Belediyesi'nin dayanışmayı kalıcı hale getirdiği ve bağışçıların katkılarıyla yüzlerce haneye ulaşan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'te yararlanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin en önemli sosyal dayanışma projelerinden biri olan AtaMarket'te yararlanıcı sayısı, 8 ay içerisinde 516'ya ulaştı. İhtiyaç sahibi olduklarını belgeleyerek AtaKart kullanıcısı olan yararlanıcılar, bu süreçte AtaMarket Gıda Bankası'ndan bin 605 kez alışveriş yaptı, 30 bin 495 ürün aldı.

En çok sıvı yağ, çay ve çikolata tercih edildi

340 kalem gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran AtaMarket'te en çok tercih edilen ilk beş ürün sıvı yağ, şeker, çay, çikolata ve kahvaltılık ürünler oldu. Aynı zamanda ayakkabı, kıyafet, kırtasiye ürünlerinin de yer aldığı raflarda yararlanıcılar bu ürünlere de ilgi gösterdi. AtaMarket'in mevcut yararlanıcılarının aylık puan limitleri, belgeledikleri ihtiyaç sahipliği durumlarına göre 90 ila 300 puan arasında değişiyor. AtaMarket Gıda Bankası'nda Kasım-Ocak döneminde 55 bin 87 puanlık alışveriş yapılırken Haziran ayına gelindiğinde bu sayı 214 bin 870'e ulaşarak yaklaşık dört katlık bir artış yaşadı.

Başvurular yönetmeliğe göre değerlendiriliyor

Gıda Bankası'ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli belgeleri ulaştırıyor. Değerlendirme Komisyonu'nda, Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği'ne göre belgeleri incelenen yurttaşlara aylık alışveriş puanı tanımlanıyor ve bu puan AtaKartlarına yükleniyor. Yararlanıcı olmaya hak kazanan Atakumlular, AtaKartlarına her ay yüklenen puanlar ile AtaMarket Gıda Bankası'ndan alışveriş yapabiliyor. İlgili ay içinde kullanılmayan puanlar bir sonraki aya devretmiyor. İhtiyaç sahipleri, kartları ile AtaMarket'in raflarında yer alan gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye ürünleri arasından dilediğini alabiliyor. Yararlanıcıların, hak sahipliğini devam ettirebilmeleri için başvuru sırasında sundukları evrakları her altı ayda bir yeniden Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaştırması gerekiyor. AtaKart sahiplerinin güncel durumları, yenilenen evraklar ile birlikte Değerlendirme Komisyonu'nda incelenerek Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği'ne göre hak sahipliğine devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.

Bağışçılara vergi avantajı sağlıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünden yola çıkarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket, veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek bir dayanışma sistemi olma özelliğini taşıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen Samsunlu yardımseverler, Atakum Belediyesi'nin gıda bankacılığı paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği'ne gıda, temizlik ve giyim ürünlerinin yanı sıra nakit bağışta bulunabiliyor. Dernek tarafından kayıt altına alınan tüm bağışlar, AtaMarket Gıda Bankası'nın rafları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ya da kurumlar, ticaretini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, temizlik ve giyim ürünlerini, Özgür Bölüşüm Derneği'ne, "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10. maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. Bu mevzuat kapsamında AtaMarket'e yapılan bağışlar, yardımseverlere vergi avantajı sağlıyor. - SAMSUN

AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı
AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı
AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı
AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı

Cemil Deveci, Cumhuriyet, Karadeniz, Vergi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AtaMarket Gıda Bankası 516 yararlanıcıya ulaştı - Son Dakika


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