Üye Girişi
Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı - Son Dakika

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

04.01.2022 22:19
Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Denizli'de ailesine arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerekten evden ayrılan ve hemşireliğe ataması yapılan 23 yaşındaki genç, 5 gündür kayıplara karıştı. Kayıp genç için afiş hazırlayan aile bekliyor.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine arkadaşlarımın gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Yiğit'e ulaşamayan ailesi, telaşa kapılıp çocuklarını aramaya başladı.

5 GÜNDÜR ORTADA YOK

Yiğit'in arkadaşlarına ve yakınlarına ulaşıp olumsuz haber alan aile, karakola giderek durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleriyle beraber etrafı arayan aile, geçen 5 günlük sürenin ardından çocuklarına ulaşamadı. Kayıp genç için afiş hazırlayan aile farklı bölgelere asarak arama çalışmalarına devam ediyor.

ATAMASI YENİ YAPILDI

Öte yandan Yiğit'in Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduğu ve İstanbul'a atandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Karşıyaka, Pamukkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı - Son Dakika


CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi         
22:22
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
22:19 Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
22:05 How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
21:27 Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
21:00 Ahmet dede evinde ölü bulundu
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:17 EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 22:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement