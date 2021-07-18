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Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın - Son Dakika

Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın

18.07.2021 11:54

Kayseri'nin Develi ilçesinde Dr. Fatma Anteplioğlu yeniden İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirilmesiyle binaya çok sayıda çelenk gönderildi. Gönderilen çelenklerden birinde yazan "Çekemeyenler zil taksın" ve "Hayırlı olsun kraliçe" sözlerini görenler şaşkına döndü. Çelenklerdeki yazılar kısa bir süre sonra sökülürken, kurum personelinin söz konusu çelenklerle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Sağlıkta hizmet sözleşmeleri yenilendi. Kayseri'de de bu kapsamda sağlık yöneticilerinin hizmet sözleşmeleri yenilenirken, bazı yerlerde görev değişiklikleri yaşanırken, kimi müdürlüklerde ise aynı isimlerle devam etme kararı alındı.

Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın

"ÇEKEMEYENLER ZİL TAKSIN"

Kayseri'nin Develi ilçesinde de Dr. Fatma Anteplioğlu yenide İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. Anteplioğlu'nun atamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün önüne 2 ilginç çelenk bırakıldı. "Çekemeyenler zil taksın" ve "Hayırlı olsun kraliçe" yazıları yer alan çelenklerin farkına varılmasının ardından çelenklerdeki yazılar söküldü.

Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın

RESMİ TATİLİ FIRSAT BİLMİŞLER

Çelenklerden ne ilçe sağlık müdürünün ne yakınlarının ne de kurum personelinin haberinin olmadığı belirtilirken çelenklerin 15 Temmuz'da yani resmi tatilin olduğu gün fırsat bilinerek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurum önüne bırakıldığı öğrenildi.

Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın

Hisarcık, Kayseri, Çelenk, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın - Son Dakika
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