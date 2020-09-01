ATAMDER'den Kırgızistan Bağımsızlık Günü için özel kutlama videosu - Son Dakika

Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği (ATAMDER), Kırgızistan Bağımsızlık Günü için bir video hazırladı. Videoda çok sayıda siyasi 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, önemli mesajlar verdi.

ATAMDER, Kırgızistan Bağımsızlık Günü için bir video hazırladı. Videoda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Türkiye Büyükelçisi Kubanickbek Ömüraliyev, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Giresun Milletvekili Kırgızistan- Türkiye Dostluk Grup Başkanı Sabri Öztürk, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türk Keneşesi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, ATAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Kalkan günün önemine değinip, 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kırgızistan'ın Türkiye Büyükelçisi Kubanickbek Ömüraliyev mesajında, "Değerli vatandaşlar, sizi Bağımsızlık Günü münasebetiyle kutluyorum. 29 yıl önce 31 Ağustos'ta 'Kırgız Cumhuriyeti'nin Egemenliği Hakkında Deklarasyon' kabul edilerek ülkemizin tarih sayfasında özel bir gün kazanılmıştır. Günümüzdeki bağımsızlık, önceki nesillerin gayretli mücadelesinin neticesinde bize bırakılmış bir emanettir. Böyle paha biçilmez emaneti muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak kutsal görevimizdir. Hepinize sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise, "Kardeş Kırgız Cumhuriyeti ve halkının 29'uncu yıl dönümü olan Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Cenab-ı Allah'tan dünya döndükçe Kırgız halkına barış, refah ve esenlikler niyaz ediyorum. Dalgalandı özgürlüğün bayrağı, ilerleyiver Kırgız yurdu özgürlük yolunda. Allah Kırgız kardeşlerimizin devletini, vatanını, milletini korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA