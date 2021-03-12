Atamer: "İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor" - Son Dakika

Atamer: "İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor"

12.03.2021 19:05
Atamer:

Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer, "Gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer, "Gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül'ün de katıldığı toplantıda konuşan Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer, "Bir milletin özgürlüğe olan bağlılığının dizelere döküldüğü büyük bir deklarasyondur. Sade bir şiir ve marş olmanın çok ötesinde, sözcüklerin Kur'an ışığında ruha büründürüldüğü bir bağımsızlık manifestosudur. Bugün burada ülke olarak Üstad Mehmet Akif'in milletimize armağanı, beyan'ı zişan olan İstiklal Marşımızın 100. Yılını idrak ediyor olmanın gururunu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük sendikası Memur-Sen'in gençlik teşkilatı, Genç Memur-Sen olarak; Türkiye'nin çimentosu olduğunu düşündüğümüz İstiklal Marşımızdan feyiz alarak; ilim, irfan ve hikmet yolunda geleceğe emin adımlarla yürüme gayreti içerisinde olacağız. 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edilmesinde emek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletirken, millet iradesinin tecelligahı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisimize de İstiklal Marşımızın şanına yakışır bir nitelikte birlik içerisinde vermiş oldukları karardan dolayı saygılarımızı arz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sivil gençlik hareketi olarak; İstiklal Marşımız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle; gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. Yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor, böylesine anlamlı bir konu ile, bir asır sonra bir arada olmamıza vesile olan Kur'an Şairi olarak da bildiğimiz, İstiklal Marşımızın Şairi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. "Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Atamer: İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor
Atamer: İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor
Atamer: İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor

Genç Memur Sen, Memur Sen, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atamer: 'İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Adıyaman'da fırtına dehşeti! Çatıdan uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Juventus'ta Merih Demiral ile sezon sonunda yollar ayrılabilir Juventus'ta Merih Demiral ile sezon sonunda yollar ayrılabilir         
18:40
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü         
18:13
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt         
17:39
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 19:20:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atamer: "İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei