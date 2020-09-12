Atan: "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" - Son Dakika

Atan: "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum"

- Atan: "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından futbolcularını tebrik ederek, lige istedikleri gibi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

- Atan: "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum"

SİVAS - Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından futbolcularını tebrik ederek, lige istedikleri gibi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, deplasmanda Sivassporla karşılaştı. Mücadele konuk takım Alanya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu yaptığı açıklamasında, deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tam da istediğimiz gibi bir başlangıç oldu. Bir haftadır rakibin özel turnuvadaki iki maçın analiziyle yatıp, kalktık. O bize önemli veriler verdi. Rakipte de yeni oyuncular vardı. 3-4 önemli oyuncular kaybedip önemli oyuncular aldılar. İyi analiz edip, iyi çalıştık. Gerçekten hem savunma olarak hem hücum olarak. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik. Oyunu daha önce de koparabilirdik. Bizim amacımız her zaman topa sahip olmak, rakibe oyunumuzu kabul ettirmek, içeride dışarıda. Top rakipteyken de oynamayı çok istiyorum ve bunu çok seviyorum. Bütün oyuncularım da buna karşılık verdiler. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Atan, "Sivasspor'a kötü demeyelim de, oyunu biz kendi adımıza çevirmeyi iyi bildik. Rakibi bazı bölümler istediğimiz yerlere yönlendirdik. İstediğimiz oyunun orta alanında ya da hücum alanında istediğimiz boşlukları yaratıp, oraya planladığımız topları soktuk. Bunun sonucunda rakip tabii biraz kötü görünmüş olabilir. Sonrasında Rıza hoca, hücum hamleleri ile bizi sıkıştırmaya çalıştı ama buna biz iyi mücadele ederek karşılık verdik. Çok akan oyunda çok fazla pozisyon vermediğimiz düşünüyorum. Karambol toplardan pozisyon verdik. Dediğim gibi, amacımız daha iyi oynamak, daha agresif oynamak ve topa daha çok sahip olmak. Bir ay bunun için yeterli bir süre değil. Daha zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı ve süreyi kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Atan: Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Sivasspor, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atan: 'Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum' - Son Dakika Spor

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