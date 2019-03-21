Atanacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı
31 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:31
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