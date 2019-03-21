Son Dakika Haberleri: Atanacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Atanacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

31 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıkladı.

Atanacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:31 

Ekonomi
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