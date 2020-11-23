Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor - Son Dakika

Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor

23.11.2020 09:03

Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor Amasya'da yaşayan sınıf öğretmenliği mezunu Ahmet Rıza Korkut, kabaran elektrik faturalarına köklü çözüm için evinin bulunduğu apartmanın çatısında güneş panellerinden üretim yapan bir sistem kurup...

Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan sınıf öğretmenliği mezunu Ahmet Rıza Korkut, kabaran elektrik faturalarına köklü çözüm için evinin bulunduğu apartmanın çatısında güneş panellerinden üretim yapan bir sistem kurup ihtiyacından fazlasını satmaya başladı.

Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra KPSS'ye 2 defa girip atanamayınca elektrik, elektronik ve bilgisayar programcılığı eğitimi alarak bu alanlarda faaliyet gösteren bir firma kuran Ahmet Rıza Korkut, elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine araştırmalarda bulunup yöneticiliğini yaptığı apartmanın çatısında güneş panellerinden 7 kilovat saatlik elektik üreten bir sistem oluşturmayı başardı.

"Ömür boyu fatura ödemeyeceğim"

Paratonerinde Türk bayrağının dalgalandığı sistemin kurulumu için 50 bin lira civarında harcama yapan evli ve bir çocuk babası Korkut, "Çevreci sistemin 6 ile 7 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılayacağını öngörüyorum. Sonrasında tabiri caizse ömür boyu fatura ödemeyeceğim. Fazla ürettiğimi de satmayı sürdüreceğim" dedi.

"Öğretmenliği çok seviyordum ancak her şeyi devletten beklememek lazım"

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ve atanamamasına üzüldüğünü ancak çocukluğundan beri ilgi duyduğu elektrik, elektronik alanlarında uzmanlaşarak ustalık belgeleri aldığını anlatan Korkut, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Hayatta yapacak başka iş yok değil" diye konuştu.

Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor

Sınıf Öğretmenliği, Ahmet Rıza, Amasya, Korkut, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler
Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti         
09:04
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan vatandaş, husumetlisi tarafından ayağından vuruldu Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan vatandaş, husumetlisi tarafından ayağından vuruldu         
04:22
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
22:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı         
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 09:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei