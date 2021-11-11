Yeşilyurt ilçesinin Dilek Mahallesi'ndeki mezarlıkta elektrik trafosu boyarken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Fedai Altun hayatını kaybetti.
Beden eğitimi öğretmeni olan Fedai Altun'un KPSS'den 83 puan almasına rağmen atanamadığı ve ailesine yük olmamak için inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Öğretmen adayı Altun'dan geriye Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. Altun'un en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken yapmış olduğu "Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)" paylaşımı ise yürekleri sızlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika