Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu

Resim öğretmenliğinin verdiği avantajı da kullanarak çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyor

AMASYA - Resim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 8 yıldır atanamayan Neslihan Kurtcu, KOSGEB'den aldığı destek ile Amasya'da açtığı çikolatacı dükkanıyla yeni bir meslek sahibi oldu. Kurtcu, çikolata kutularını da kişiye özel tasarlıyor.

Pamukkale Üniversitesinden 2011 yılında mezun olan Kurtcu, "Mezun olduktan sonra ben biraz özelde çalışmayı düşündüm. 5-6 yıl kadar özelde çalıştım ama bu süreçte sınavlara girdim. Bizim için çok zor bir sınav, resim ve müzik öğretmenleri bilirler hep güzel sanatlarla ilgili KPSS bizim için çok zorlu bir sınav. Tabii, bu benim elimdeydi biraz ama ben o zorluğu aşamadım, yapamadım. Boşta durmak istemedim, özelde çalıştıktan sonra hayat biraz sürükledi aslında ne yapalım, ne yapabilirim, ne olur. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle aslında bende bu fikir oluştu. KOSGEB'e gittim, kurs aldım, 1 haftalık bir eğitim aldım. Daha sonrasında proje yazdım, projeyi kendim yazdım. Olumlu oldu, olumlu geçti, olumlu dönüştü. Daha sonra yavaş yavaş ben de aslında çok hayalini kurdum mu, sadece inandım, olacağına inandım. Yapabilirim dedim. Herkes nasıl yapıyorsa ki birde şu vardı. İşsizlik evet işsizlik ülkemizde çok fazla ama bu birazcıkta bizim elimizde, imkanları biz değerlendirebiliriz. Bu yolu kendimiz açabiliriz. Evet, aslında bunun için okuyoruz. Yıllarca ben bunu güzel sanatlar lisesi mezunuyum. 4 yıl orada okudum sonra 4 yıl güzel sanatlar eğitim aldım üniversitede. Olmayı çok isterdim, yaptım da özelde hala sınava giriyorum ama herkes öğretmen olacak diye bir şey yok. Yani şu vardı ne olalım sınava girdiğimizde en kötü öğretmen oluruz ki bu şekilde zaten yığılmalar oldu. Aslında çok isteyen insanlar öğretmenliği yapmalı bence. Evet, herkes öğretmen olacak diye bir kural yok mezun olabiliriz ama devamında kendimize bir yolda açabiliriz. Ben öğretmenliğin avantajını şu anki işimde çok yaşıyorum. Süslemelerde, el sanatında beni diğerlerinden ayıran bir özellik oldu bu" dedi.

Kurtcu, resim öğretmenliğinin verdiği avantajı da kullanarak çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyor.