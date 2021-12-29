Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı - Son Dakika

27 Aralık tarihinde, 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları mülakat sonuçları açıklandı. Yüksek puan almalarına rağmen atanamadıklarını belirten birçok öğretmen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepkilerini dile getirdi.

''NEDEN ATANAMADIK?''

ÖSYM'nin yayınladığı puan tablolarına da paylaşımlarında yer veren öğretmenler '#mülakatahayır' etiketi ile birlikte "Neden atanamadık?" paylaşımlarında bulundu.

Sultan Fidan isimli bir Twitter kullanıcısı, aldığı KPSS sosyal medya hesabından paylaşarak "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?" ifadelerini kullandı.

Atamaları yapılmayan öğretmenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından destek verdi.

İşte sosyal medya tepkilerinden bazıları;