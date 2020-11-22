Atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü - Son Dakika

Atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü

22.11.2020 11:01
Atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna 5 ay önce atanan sınıf öğretmeni Yasemin Öztürk, görev yaptığı okulu baştan sona yeniledi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna 5 ay önce atanan sınıf öğretmeni Yasemin Öztürk, görev yaptığı okulu baştan sona yeniledi.

2015 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Öztürk, 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptı.

Çankırı'dan 5 ay önce Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna atanan Öztürk, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için harekete geçti.

Öztürk, okulun fotoğraflarını çekerek, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında maddi destek alabilmek için sosyal medya üzerinden başvuru yaptı.

Hayırseverlerin bu çağrıya büyük ilgi göstermesiyle kısa sürede 31 bin lira para toplandı.

Toplanan yardım, Hani Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle okulun kapı, pencere ve fayansları yenilendi, boya ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Yenileme çalışmalarına da bizzat katılan Öztürk'ün bu girişimi sayesinde okul modern bir eğitim yuvasına dönüştü.

"Çocuklar ve köylüler çok mutlu"

Öztürk, AA muhabirine, atandığı okulda daha iyi bir eğitim verebilmek adına neler yapılabileceğini düşündüğünü belirterek, okulu yenilemek için başlattığı girişimin büyük destek gördüğünü söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle 31 bin lira yardım toplandığını, bu yardım sayesinde okulun baştan sona yenilendiğini dile getiren Öztürk, "Eğitim ve öğretim hem benim hem de çocuklarım açısından daha güzel bir ortamda devam edecek. Çocukların kalbine dokunmadan önce okul için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Öğretmenliğin eğitim ve öğretim vermekten daha çok şey olduğunu gösterebildiysem ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

"Çocuklar ve köylüler çok mutlu. Yaptıklarım için ben de mutluyum ve huzurluyum." diyen Öztürk, bu bölgede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürk, "Doğu'da halkın ne kadar yardımsever olduğunu, öğretmene değer verdiğini anladım. Bu süreçte köy halkının da bana desteği çok oldu. Okulumuzun yenilenmesi gereken tek çatısı kaldı." ifadelerini kullandı.

"Okulumuz artık çok güzel"

Okulu ziyaret eden öğrenciler, gördükleri yenilik karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yüz yüze eğitim başladığında yenilenen okullarında eğitim öğretim görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Öğrencilerden Raile Aslan, okullarının daha önce eski olduğunu, yenilenmesi gerektiğini söyledi.

"Yasemin öğretmen geldikten sonra okulu baştan sona yeniledi. Sınıfımızda kitaplık yapıldı, yerlere fayans döşendi, duvarlar boyandı, pencereler değiştirildi." ifadelerini kullanan Aslan, bunun hem kendisini hem de arkadaşlarını mutlu ettiğini anlattı.

Aslan, "Okulumuz artık çok güzel. Yeni okulumuzda çok mutluyuz." dedi.

Yusuf Eren Sibal ise okullarının öğretmenleri geldikten sonra yenilendiğini belirtti.

Sibal, okulun şimdiki halini çok sevdiklerini, derslere daha mutlu bir şekilde gireceklerini aktardı.

"Bir kolej havası kazanmış durumda"

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de öğretmen Yasemin Öztürk'ün çabaları sonucu okulun çok güzel bir görünüm kazandığını belirtti.

Tekdemir, "Artık burası bir köy ilkokulunun çok ötesinde bir kolej havası kazanmış durumda." görüşünü dile getirdi.

Öztürk'ün ilçeye yeni atanmasına rağmen okuldaki eksikleri görüp, daha güzel bir ortamda öğrencilerine eğitim vermek için gayreti ve çabasıyla hayırseverlere ulaştığını kaydeden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Amacı çocuklarına çok güzel bir eğitim ortamı oluşturmaktı ve bunu da başardı. Bunu duyar duymaz okula geldik ve öğretmenimizi tebrik etmek istedik. Çok güzel bir eser ortaya koymuş. Çocuklar da bu durumdan çok memnun. Bu değerli çabasından dolayı kendisine teşekkür ederiz."

Yasemin Öztürk, Diyarbakır, Çardaklı, Hani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei