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Atapark'ta film müzikleri keyfi

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın verdiği yaz konserleri devam ediyor.

Atapark'ta film müzikleri keyfi, System.String[]

Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın verdiği yaz konserleri devam ediyor. Kuğulupark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen konserlerin ardından Çayyolu Atapark'ta da film müziklerinden oluşan konser Çankayalılara keyifli bir gece yaşattı.


Çankaya Belediyesi Orkestrası tarafından düzenlenen 5 konserlik serinin 4'üncüsü Çayyolu Atapark'ta düzenlendi. Konserde vatandaşlar film müzikleriyle keyifli bir akşam geçirdi.


İlki Kuğulupark'ta düzenlendikten sonra Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'ndaki konserlerle devam eden yaz konserlerinin bu kez durağı Çayyolu Atapark oldu.


Şef Mehmet San yönetiminde, Burcu Altınel ile Murat Deryaoğlu'nun seslendirdiği film müziklerinden oluşan konserde Çankayalılar, yıllar içinde izledikleri ve aşina oldukları filmlerin müzikleriyle geçmişe yolculuk yaptılar.


Bugüne kadar yapılan 45'likler, 80'ler, Barış Manço şarkıları ve film müzikleri türlerinden oluşan konserlerin sonuncusu, 13 Eylül 2019 Cuma günü Dikmen'de bulunan Ahmed Arif Parkı'nda düzenlenecek. Çankaya Belediyesi Orkestrası bu yaz için planlanan son konserinde türkülerle Çankayalıların karşısına çıkacak. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
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