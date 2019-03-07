Atar Labs Rsa Konferansı'nda Prestijli Infosec 2019 Ödülünü Aldı

Siber güvenlik sektörünün en önemli etkinliği olarak kabul edilen RSA Konferansı, bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında ABD'nin San Francisco şehrinde düzenleniyor. Konferans, bu yıl dünyanın dört bir yanındaki uzman ve katılımcıları bir araya getiriyor. Türkiye'den dünyaya açılan siber güvenlik markası Atar Labs, RSA Konferansı'nda yer alarak, geliştirdiği üst düzey teknolojik çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Atar Labs'ın geliştirdiği güvenlik otomasyon robotu ATAR, güvenlik operasyon merkezlerine sağladığı hız ve çeviklik ile katılımcıların dikkatini çekti. ATAR aynı zamanda fuarın ilk gününde Cyber Defense Magazine tarafından global ölçekte verilen prestijli InfoSec Ödüllerinde Yeni Nesil SOAR 2019 ödülüne layık görüldü.

Kurulduğu 2017 yılından bu yana Atar Labs'ın hızlı bir büyümeyle yola devam ettiğini belirten Atar Labs CEO'su Burak Dayıoğlu, dünyanın en önemli siber güvenlik konferansı olarak kabul edilen RSA Konferansı'na katılmanın, markanın siber güvenlik operasyonlarında verimlilik arayan kuruluşlara ulaşabilmesi için iyi bir fırsat yaratacağının altını çiziyor. Dayıoğlu:

"Kuruluşumuzdan itibaren yurt dışı operasyonlar için çalışmalarımıza başladık. 2018 yılında ilk olarak İngiltere'deki ofisimizi devreye aldık. 2019 ise bu anlamda hız kazandığımız yıl olacak. Özellikle Kıta Avrupa'sında ve Orta Doğu'da yeni kanal iş ortaklıklarıyla farklı pazarlarda yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tümüyle yerli ve milli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiğimiz ATAR siber güvenlik otomasyon robotu, giderek artan tehditlere karşı güvenlik operasyon merkezlerindeki verimliliği yeni ufuklara taşıyor. RSA Konferansı'nda Cyber Defense Magazine'den aldığımız InfoSec Yeni Nesil SOAR 2019 Ödülü, ATAR ile elde ettiğimiz teknolojik yenilikleri tescilliyor. Tüm dünyadan gelen katılımcılara hem şirketimizi hem de pek çok önde gelen siber güvenlik şirketinin portföyünde bulunmayan, operasyon güvenlik merkezlerine verimlilik ve hız kazandıran çözümümüz ATAR'ı tanıtıyoruz." diye konuştu.

Sektör yeni nesil siber güvenlikle tanışıyor

Atar Labs'ın RSA Konferansı'nda global sektör liderlerine sunduğu Güvenlik Yönetim Otomasyon ve Müdahale Robotu ATAR ile güvenlik operasyon merkezlerine ihtiyaçları olan hız ve çeviklik kazandırılıyor. Güvenlik operasyonlarında sık tekrar eden işleri otomatik hale getiren ATAR sayesinde, operasyon merkezlerindeki uzmanlar otomasyonla birlikte çalışıyor. Böylece siber güvenlik operasyon verimliliği maksimum düzeye ulaşıyor.

ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde farklı alarm kaynağı ve istihbarat merkezlerinden gelen uyarılara, ürünler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan, tek bir ekrandan müdahale etmeyi mümkün hale getiriyor. Aynı zamanda sahip olduğu otomasyon yeteneğiyle, önceden tanımlanmış senaryolarla tekrar eden vakaların otomatik olarak yanıtlanabilmesini sağlıyor. Böylece vakaların yanıtlanma hızı saatlerden saniyelere iniyor.

ATAR'da kullanılan akıllı teknolojiler ile siber güvenlik uzmanları, tekrar eden ancak sürekli takip gerektiren yorucu süreçlerde işi ATAR'a emanet ederek katma değeri daha yüksek işlere odaklanıyorlar. Bu durum ölçekten bağımsız, büyük küçük tüm firmaların güvenlik operasyon merkezi yönetimini kolaylaştırıyor. Şirketler güvenlik operasyonunun önemli bir bölümünde ATAR'ın yeteneklerinden faydalanarak tasarruf ediyor, çalışanlara potansiyellerinin tümünü kullanma fırsatı sunan bu otomatik sistem ile güvenlik operasyon merkezlerinin kaynak sıkıntıları da tarihe karışıyor.

Atar Labs'ın standı, RSA 2019 Konferansı'nın Moscone Center Güney Salonu'nda (South Hall), 3440 numaralı alanda yer alıyor.