Son Dakika Haberleri: Ataş'a Kayseri'de Coşkulu Karşılama

Ataş'a Kayseri'de Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Dursun Ataş, Kayseri'de partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Ataş'a Kayseri'de Coşkulu Karşılama, System.String[]
Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Dursun Ataş, Kayseri'de partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Ataş, "Biz koltuk davası için yola çıkmadık" dedi.

İYİ Parti'nin grup toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, toplantının ardından Kayseri'ye döndü. Boğaz Köprü Mevkii'nde partililer tarafından davul ve zurnayla karşılanan Ataş, partililerle tek tek selamlaştı.

Ardından açıklamalarda bulunan Ataş, "Bugün belediye başkan adaylığımız açıklandı. Oradan çıkarak bugün itibariyle Kayseri'ye geldik. Bugünden sonra kalan 54 günlük süre içerisinde Kayseri'de sıkılmadık el, gidilmedik bir yer bırakmayacağız. Bu işten hayırlısıyla zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. Biz koltuk davası için yola çıkmadık. Hepimiz bir iddia ile ortaya çıktı. Biz bu şehri daha güzel yöneteceğimize ve artık bir şeyin değiştiğinde şehrinde tamamen değişeceğine inanan insanlarız. Bunu da adaylarımızın kalitesi ve insanlarımızı kucaklamasıyla, projeleriyle önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız görecektir. Bu seçimler hem Kayseri'ye hem ülkemize hem de ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu seçimlerin kazasız, belasız bitmesini niyaz ediyorum. Bu seçimler Türkiye'de çok farklı olacak. Çok farklı sinyaller alıyoruz. Kayseri'de de çok farklı bir sonuca hazır olun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dursun Ataş, Kayseri, Güncel
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