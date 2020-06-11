Ataş yerleşkesinde hayal gerçek oldu: 416 konutun inşasına başlandı - Son Dakika

Ataş yerleşkesinde hayal gerçek oldu: 416 konutun inşasına başlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesinde yer alan Ataş yerleşkesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesi hayali gerçekleşiyor.

Ataş yerleşkesinde hayal gerçek oldu: 416 konutun inşasına başlandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesinde yer alan Ataş yerleşkesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesi hayali gerçekleşiyor. TOKİ'nin gerçekleştireceği projede, ilk etapta 416 konutun inşasına başlandı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yüklenici firmanın ilk etabı 400 gün içinde tamamlayacağını belirterek, konutların Çay Mahallesinde oturanlara verileceğini söyledi.

Akdeniz ilçesinin en güzel noktalarından birinde yer alan Ataş yerleşkesinde uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Çay Mahallesindeki Ataş yerleşkesinde 142 dönümlük alanda projenin ilk etabına başladığı. Toplam 20 bloktan oluşacak 416 konutluk ilk etapta, inşaat çalışmaları temel üzerinden yürümeye başladı.

"Bir ilki gerçekleştirdik ve inşa çalışmaları hızla başladı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, TOKİ'nin yerleşkedeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı inceleme gezisinde Gültak, inşaat sahasını gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, Çay Mahallesinin Akdeniz'in en güzel mahallelerinden biri olduğunu söyledi. Buradaki eski Ataş yerleşkesinde TOKİ'nin 142 dönüm rezerv alanı olduğunu anımsatan Gültak, seçim öncesinde ve sonrasında vatandaşlara burayla ilgili 'siz istemedikten sonra biz bir şey yapmayacağız' dediklerini söyledi. Daha sonraki gelişmelerde hem vatandaşları hem de TOKİ'yi ikna ederek projenin başlamasını sağladıklarını kaydeden Gültak, "Normalde TOKİ böyle çalışmıyor. Biz bir ilki gerçekleştirdik ve rezerv alanında kimseyle görüşmeden, satışlar gerçekleşmeden, kuralar çekilmeden 142 dönümlük alana projeyi gerçekleştirdik. Projenin ihale süreci geçen şubat ayında tamamlandı ve yüklenici firma da inşa çalışmalarına hızla başladı" dedi.

!İlk etapta 416, ikinci etapla birlikte toplamda 684 konut yapacağız"

Projenin detaylarıyla ilgili de bilgi veren Gültak, şu anda ilk etabın inşaatının başladığını ifade etti. İlk etapta 20 blok yapılacağını dile getiren Gültak, "Bu blokların bir kısmı 2+1, bir kısmı da 3+1 olacak. 3+1 daireler bodrum, zemin ve üzeri 5 kat; ön taraflarda ise bodrum, zemin ve 3 kat olacak. Sadece park ve yeşil alan olarak 13 dönüm yerimiz var. Tüm bloklar arasında park, fitness, spor alanları var. 7'sinden 70'ine kadar herkesin oturabileceği, gezebileceği, sporunu yapabileceği, nefes alacağı alanların dışında ayrıca 13 dönüm de peyzajı yapılmış bir bahçe var. Ayrıca cami ve ticaret merkezimiz var. Ticaret merkezinde 8 tane işletme olacak. Ön blokların hepsinde de 6'şar tane dükkan olacak. Yani toplam 32 iş yeri, bu mahallenin ihtiyaçlarını giderecek. Sosyal donatı alanlarıyla donatılmış, doğalgazı ve birçok altyapısıyla birlikte burada biz ilk etapta 416, ikinci etapta birlikte de toplamda 684 tane konutumuzu ve artı iş yerlerimizi Çay Mahallesinde bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Buradaki evleri, diğer ilçelerde oturanlara vermeyeceğiz"

Başkan Gültak, bir başka ilk olarak buradaki konutları Akdeniz ilçesinde dışında kimseye vermeyeceklerinin de altını çizerek, "Buradaki evlerin hiçbiri üzgünüm Yenişehir, Mezitli veya diğer ilçelerimizde oturanlara verilmeyecek. Bizim amacımız; burada oturan insanların şehrin tüm dinamiklerinden faydalanması. Buradaki insanların niye doğalgazı, parkı yok? Buradaki insanların parkı niye daha güzel değil? Neden kreşleri, futbol sahaları, spor alanları yok? İşte biz bunu çözeceğiz. İlk gün 'bir insanlık dramı yaşanıyor' demiştik; Mersin'deki fiziki ortamı buradan değiştirmeye başlıyoruz ve Mersin'in girişi değişecek. Biz, burada oturan insanların maddi durumlarını da biliyoruz; onları zorlamadan, Çay Mahallesindeki bir adayı alarak 684 tane evimizi ve iş yerlerimizi bu insanlara transfer edip, onların tapularını alıp, oraları da yeniden TOKİ aracılığıyla dönüşüme başlatmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Burada kim oturuyorsa bu konutları sadece onlara açacağız Yapmak istediğimiz şey; buradaki insanlara konforlu bir yaşam alanı sunabilmek" ifadelerini kullandı.

"400 günde 20 blok bitecek ve teslim edeceğiz"

İnşaatın tamamlanma aşamasına ilişkin bir soruya ise Gültak, şu yanıtı verdi:

"Proje sözleşmesinde işin süresi 600 gün ama yüklenici firmanın söylediğine göre, 400 günde 20 blok bitecek ve teslim edilecek. Çok kısa bir süre, yani 1,5 yıl sonra daireleri dağıtacağız."

Konutların satış fiyatlarıyla ilgili de Gültak, vatandaşları üzmemek noktasında şu anda Ankara'da her türlü çalışmanın yapıldığını vurgulayarak, "Tabi ki onların durumlarını biliyoruz. Aldığımız ve verdiğimiz dairelerde onları yormadan ödemelerini sağlayacağız. Uzun vadeler de olabilir ve çıkacak miktarların çok büyük olacağını zannetmiyorum. Dün Ankara ile görüşmemde bunu bir kez daha bildirdim" dedi.

"Millet Bahçesinin açılışını 29 Ekim'de yapacağız"

Millet Bahçesinde devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin de bilgi veren Gültak, çalışmaların pandemiye rağmen hızla ilerlediğini söyledi. 140 dönüm üzerinde tüm etaplarda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gültak, "Allah nasip ederse, Mersinlinin hava alacağı, spor yapacağı, çayını, kahvesini içeceği Millet Bahçesinin açılışını 29 Ekim'de yapacağız. Ayrıca, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde de hızlı bir dönüşümü 4 yıl içerisinde göreceksiniz" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ataş yerleşkesinde hayal gerçek oldu: 416 konutun inşasına başlandı - Son Dakika Ekonomi

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