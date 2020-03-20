Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu - Son Dakika

Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve en kapsamlı temel bilim yatırımı olarak 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini bünyesinde...

Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve en kapsamlı temel bilim yatırımı olarak 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini bünyesinde barındıran Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) çeşitli bilim dergilerinde yer almaya ve bilimsel, akademik ve teknolojik gelişmeler üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara üye olmaya devam ediyor.


DAG'ın yakın zamanda dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden birisi olarak kabul edilen Science AAAS dergisine haber olduğunu hatırlatan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyapak; Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi: SAHA İstanbul'a ATASAM'ın üye olarak kabul edildiğini belirtti.


SAHA İstanbul'un; Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak amacıyla ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Yeşilyaprak: "Sanayimizin, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konu odaklı çalışan ya da çalışma potansiyeli olan nitelikli iş gücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara ortak platform ve ekosistem oluşturan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi: SAHA İstanbul'a; barındırdığı altyapılar, merkezler, laboratuvarlar, akademik ve teknik ekipleri ve ekipmanlarıyla çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda saygın birçok kurum ve kuruluşun üye olduğu SAHA İstanbul'a Atatürk Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) üye olarak kabul edildi" dedi. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:43 Kaynak: İHA

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