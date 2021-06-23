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Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon - Son Dakika

Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon

23.06.2021 10:40
Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon, System.String[]

Atasay'ın Boyner'e özel tasarladığı Atasay X Boyner koleksiyonu mücevherseverlerin beğenisine sunuldu.

Atasay'ın Boyner'e özel tasarladığı Atasay X Boyner koleksiyonu mücevherseverlerin beğenisine sunuldu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 153'ü yurt içinde, 22'si yurt dışında olmak üzere toplamda 175 mağazadan tüketicisiyle buluşan Atasay, ilk kiosk mağazasını Boyner'in İstanbul Cevahir AVM'deki mağazasında açtı.

Atasay, Boyner'deki mağazada her bütçeye ve tarza uygun ürünleri ile altın ve pırlanta modasını tüketicilerin beğenisine sundu. Boyner kiosk'ta Atasay'ın dünya takı trendini yansıtan, Boyner'e özel tasarladığı Atasay X Boyner koleksiyonunda modern ve dinamik tasarımlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atasay Mücevherat Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Öncel, Türkiye'yi çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştırarak müşteri deneyiminde ilklere imza atan Boyner ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Sektördeki iki lider markanın, bu iş birliği sayesinde ayrıcalıklı bir müşteri deneyimi yaşatacağını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Atasay olarak hibrit sistemin artan önemini göz önünde bulundurarak hem mağazacılık hem online tarafta yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle katlı mağazacılığın dünyada önemini koruyan ve 'tek sepet' uygulaması ile tüketicinin işini kolaylaştıran bir sistem olması bizim için önemli bir fırsat. İş yapımızda kendi mağazalarımız, franchise'lar ve satış noktalarımız var. Bu yapıyla halihazırda geniş bir kitleye ulaşıyoruz ama katlı mağazacılık gibi daha organize bir perakende yapısının içinde yer almak bizi yepyepi bir kitleyle buluşturacak. Önümüzdeki günlerde boyner.com.tr'de de yer alacağız ve iş birliğimizi Boyner'in farklı mağazalarına da genişleteceğiz. Böylece hibrit müşterilerimize, hem Boyner mağazalarında hem de boyner.com.tr üzerinden ulaşacağız."

"Koleksiyonun, aksesuar seven geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz"

Boyner Giyim Dışı & Ayakkabı & Çanta Kategorileri Genel Müdür Yardımcısı Dilek Çağlayan Değirmenci ise mağazacılık sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeyle müşteri mutluluğu ve deneyim odaklı ilerlediklerini bildirdi.

Değirmenci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yenilikçi, trendleri ve zamanın ruhunu yakalama vizyonuyla Türkiye'nin ve dünyanın sevilen markalarını tüketicilerle buluşturuyoruz. Her zaman müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini iyileştirmeyi, onlara yeni ve farklı ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mücevher alanında en beğenilen markalardan biri olan Atasay ile çok keyifli bir iş birliği gerçekleştirdik. Atasay'ın Boyner'e özel hazırladığı, son trendleri yansıtan Atasay X Boyner koleksiyonunun aksesuar seven geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Farklı zevklere hitap eden bu zengin koleksiyon ilk etapta Boyner Cevahir'deki Atasay kiosk mağazasında satışa sunulacak. Aldığımız her yeni aksiyon için büyük bir heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini büyüterek yeniliklerimize devam edeceğiz."

ATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, İstanbul, Türkiye, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon - Son Dakika Ekonomi


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