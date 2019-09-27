Ataşehir açık hava konserlerinde sahne Pamela ve Ümit Besen'in

Ataşehir'de açık hava konserlerinde bu hafta Pamela ve Ümit Besen sahne alacak.



Ataşehir'de Aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserleri bu hafta ziyaretçileri eskilere götürecek. Ünlü sanatçı Ümit Besen, Pamela ile birlikte açık hava konserlerinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü sanatçılar, 28 Eylül Cumartesi akşamı sevilen parçalarını Watergarden ziyaretçileri için seslendirecek. Konser ziyaretçiler için ücretsiz olacak - İSTANBUL