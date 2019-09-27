Ataşehir açık hava konserlerinde sahne Pamela ve Ümit Besen'in
1 saat önce
Ataşehir'de açık hava konserlerinde bu hafta Pamela ve Ümit Besen sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
Ataşehir'de açık hava konserlerinde bu hafta Pamela ve Ümit Besen sahne alacak.
Ataşehir'de Aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserleri bu hafta ziyaretçileri eskilere götürecek. Ünlü sanatçı Ümit Besen, Pamela ile birlikte açık hava konserlerinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü sanatçılar, 28 Eylül Cumartesi akşamı sevilen parçalarını Watergarden ziyaretçileri için seslendirecek. Konser ziyaretçiler için ücretsiz olacak - İSTANBUL
1907 Fenerbahçe espor eski antrenörü Aykut Emre Başkal için arama kararı İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu