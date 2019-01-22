Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Semt Pazarını Gezdi
1 saat önce
Ataşehir'in 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den başkan adayı İsmail Erdem semt pazarını gezerek vatandaşla buluştu.
Ataşehir
'in 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den başkan adayı İsmail Erdem
semt pazarını gezerek vatandaşla buluştu.
31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem, semt pazarını gezerek vatandaş ve esnafın derdini dinledi. Sancaktepe'de 10 yıl belediye başkanlığı süresince başarılı projelere imza atan İsmail Erdem İçerenköy
'deki semt pazarında vatandaşa ve esnafa Ataşehir'in son durumunu sorarak bilgi aldı. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayını karşısında gören vatandaşlar başkanın aday olmasına sevinerek tebrik etti. Vatandaşlarla sohbet eden İsmail Erdem tezgahın başına geçerek balık sattı.
Kendisi de yıllarca Ataşehir'de oturan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Esnaf gelecekten ümitli. Biz de akşama kadar Ataşehirli komşularımıza hemhal olacağız. Yapacağımız projeleri paylaşacağız. Sancaktepe'de 10 yıldır yapmış olduğumuz güzellikleri de paylaşacağız. Ataşehir ile Sancaktepe'yi komşularımız şuanda kıyaslıyor. 10 yıl önce buradan giderken aynı bıraktığımız gibi duruyor. Ataşehir maalesef bir adım ileri gidememiş. Belediyecilik hizmetleri adına üzülerek ifade etmek isterim ama hiç bir şey yok. Adeta şuanda Ataşehir ilçesinde belediye diye bir kurum yok gibi gözüküyor. Sokaktayız belediye yok. Her taraf berbat çöpler bir tarafta kırık dökük kaldırımlar bir tarafta sahipsiz bir ilçe konumuna gelmiş. İnşallah bu Ataşehir'in kaderini milletimiz özgür iradesi ile 31 Mart'ta sabah sandığa giderek kendi geleceği ile ilgili kararı sağlıklı bir şekilde sağduyu içerisinde vereceği kanaati içerisindeyiz. Değişim gerçekleşecek. 10 yıl Sancaktepe'de yapmış olduğumuz Sancaktepe'deki hizmetlerimiz Ataşehir için bir referans. İnşallah 1 Nisan
sabahı itibari ile Sancaktepe'de bıraktığımız görevi Allah nasip eder devam ederiz" dedi.
Sancaktepe'de oturan pazar esnafından bir kişi ise İsmail Erdem'in Ataşehir'den belediye başkan adayı
gösterilmesine üzülerek, "İsmail ağabeyden biz memnunduk. İsmail Erdem denildiğinde Sancaktepe akla gelir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:19 Kaynak: İHA
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