Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika

Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

06.04.2021 10:53
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu, System.String[]

Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Nisan Ayı toplantılarının 1. Birleşimi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin katılımı ile Meclis 1. Başkanvekili Sevgi Uluğ başkanlığında toplandı.

Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Nisan Ayı toplantılarının 1. Birleşimi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin katılımı ile Meclis 1. Başkanvekili Sevgi Uluğ başkanlığında toplandı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Meclis toplantısında ilk olarak iki yıllık görev süreleri sona eren Meclis 1'inci ve 2'inci Başkan Vekili, Meclis Divan Katip Üyeleri ve Belediye Encümen Üyeleri için seçim gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde; 1. Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Kudret Aslan, 2. Başkan Vekilliğine ise CHP'li Tuğba Dönmez seçildi.

Seçimin ardından Sevgi Uluğ Ataşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Kudret Aslan'a koltuğunu teslim etti.

Kudret Aslan yeni dönemin Ataşehir Belediye Meclisi'ne ve tüm Ataşehir halkına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Görev tesliminin ardından Kudret Aslan'ın başkanlığında devam eden toplantıda; Meclis Divan Katip Üyelerinin seçimi, Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi, Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi ile Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

Meclis Divan Katipliğine asil üyeler olarak Arif Kuşcu ve Ertuğrul Baysal seçilirken, Encümen Üyeleri olarak da Oğuz Sarul, Cengiz Kayayurt, Vedat Akyol seçildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na üye seçimi esnasında Ak Parti grubu üyeleri toplantı salonundan ayrıldı ve sonraki komisyon üye seçimi esnasında toplantıya geri döndüler. Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu üyeleri CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla seçildi.

Seçimlerin ardından Meclis oturumunda CHP grubu adına İlhami Yılmaz, Ak Parti grubu adına ise Mustafa Naim Yağcı gündem dışı konuşmak için söz aldılar.

Ataşehir Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 9 Nisan Cuma günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.

Yapılan ihtisas komisyon üye seçimlerinde isimler şu şekilde oldu:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Sadık Semih Kayhan, Cemal Şerifoğlu, Sabahattin Barış, Haluk Sadıkoğlu, Şerafettin Bal

Plan ve Bütçe Komisyonu

Birkan Birol Yıldız, Ertuğrul Baysal, Arif Kuşcu, Fatih Kayacı, Bayram Varol,

Hukuk Komisyon

İnan Bektaş, Selami İgrek, Sevgi Uluğ, Mustafa Naim Yağcı, Salih Kızılhan

Tarife Komisyonu

Şeref Uzun, Kurtuluş Özaydın, Abubekir Bozkızıl, Esma Ersin, Erdal Kaya

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Selami İgrek, Zekeriya Angi, Abubekir Bozkızıl, İdris Taşkın, Erdal Kaya

Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu

Ekrem Köse, Şeref Uzun, Zekeriya Angi, Veli Arslan, Şerafettin Ay

Avrupa Birliği Komisyonu

Kurtuluş Özaydın, Arif Kuşcu, Tuğba Dönmez, Erdem Konak, Merve Çomoğlu

Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu

Tuğba Dönmez, Ertuğrul Baysal, İsmail Tan, Esma Ersin, Merve Çomoğlu

Engelliler Komisyonu

Zekeriya Angi, Ertuğrul Baysal, Selami İgrek, Erdem Konak, Şerafettin Ay

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Tuğba Dönmez, Sevgi Uluğ, İsmail Tan - İSTANBUL

Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Battal İlgezdi, Ataşehir, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika


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