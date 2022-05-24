Ataşehir Belediyesi 13. Çevre Festivali, 28 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi 13. Çevre Festivali, 28 Mayıs'ta başlıyor

24.05.2022 15:20
Ataşehir Belediyesi 13. Çevre Festivali, 28 Mayıs'ta başlıyor

"Tek Bir Dünya" mottosuyla yola çıkarak hazırlanan ve iki gün boyunca Amfili Park'ta sürecek olan festivalde, atölyeden söyleşiye, konserden yarışmaya kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Küresel iklim krizi tüm dünyada gündem oluşturmaya devam ederken, ülkemizde çevre politikalarının geliştirilmesinde öncü olmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi, 13. Çevre Festivali'ni gerçekleştirecek. "Tek Bir Dünya" mottosuyla yola çıkılarak hazırlanan festival,28-29 Mayıs tarihlerinde Ataşehir Amfili Park'ta yapılacak.

Ataşehir Belediyesi, sadeliği hayatın tüm alanlarına yaymaya ve dünyanın daha yaşanabilir olması için farkındalık oluşturmayı hedefleyerek zengin içerikli bir festival programı hazırladı. Festivalde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar ve çevre aktivistleri stantları ile yer alacak. Yediden yetmişe her yaştan katılımcıya açık olan festivalde; atölyeler, söyleşiler, doğa çalışmaları ve konser gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İki gün sürecek Çevre Festivali'nde; geri dönüşümün önemi anlatılacak, ekolojik yaşama dair örnekler sunulacakve dünyadaki ayak izinin nasıl azaltabileceğine dair bilgiler de aktarılacak.

Festival konukları arasında, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Küresel Isınma Kurultayı Başkanı Celal Toprak, Çöpüne Sahip Çık Vakfı - Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsav, Permatürk Vakfı Kurucu Üyesi - Emrah Ateş ve Sanatçı - Çevre Aktivisti Zeliha Sunal gibi değerli isimler yer alacak.

Ataşehirli tüm yurttaşları 13. Çevre Festivali'ne davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şu mesajı verdi: "Artan nüfus, iklim değişikliği, yanlış enerji kullanımı gibi nedenlerden dolayı dünyamız tehdit altında. İklim krizi tüm dünyayı bu kadar etkisi altına almışken gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakma sorumluluğumuz var. Bizler de Ataşehir Belediyesi olarak çevre projeleri üremeye ve bu alanda farkındalık yaratacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. "

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Kaynak: Bültenler

Ataşehir, Festival, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi 13. Çevre Festivali, 28 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika


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