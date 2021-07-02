Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der ve Beraberindekiler Sayın Valimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

İstanbul Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der ve İliç Çilesiz Köyü Dernek Başkanı Serdem Tavlı Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yardımcısı Abdullah Der ve Dernek Başkanı Serdem Tavlı ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.