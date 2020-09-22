Ataşehir Belediyesi, bilgisayar bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için bilgisayar kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti" sloganıyla başlatılan kampanyayla her çocuk eşit eğitim hakkından yararlansın diye yeni veya kullanılabilir durumdaki tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ataşehir'de ihtiyaç sahibi çok sayıda aile ve çocuk var. Pandeminin başlamasından bu yana ihtiyaç sahiplerine düzenli destek vermeyi sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim için çocuklarımıza bilgisayar ve tablet tedarik etmeye ağustos ayında başladık. Ancak eğitim hakkına tüm çocuklarımızın eşit imkanlarda ulaşabilmesi için bir dayanışma kampanyası başlatmamız kaçınılmaz oldu. Eksikleri ivedilikle tamamlamak, komşular arası dayanışmayı güçlendirmek hem de farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız kampanyanın karşılık bulacağına inanıyorum."

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların, Ataşehir Belediyesinin 0216 570 50 00 numaralı çağrı merkezinden "1054" dahili hattını aramaları durumunda bilgisayarlar, belediye ekiplerince evlerinden alınarak, ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere ulaştırılacak.