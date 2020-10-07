Ataşehir Belediyesi, dolu riskine karşı kapalı pazarları otoparka dönüştürdü - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, 8-9 Ekim tarihleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarını dikkate alarak ilçedeki kapalı pazar alanlarını ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava koşulları nedeniyle medyana gelebilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirtildi

Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarında beklenen ani düşüşler sebebiyle yaşanacak kuvvetli yağışların dolu şekline dönüşebilmesi riskine karşı, vatandaşların otomobillerini koruyabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Esatpaşa, Örnek ve Küçükbakkalköy mahallerinde bulunan kapalı pazar alanları gün boyunca, Barbaros Kapalı Pazar Alanı ise Cuma günü kıyafet pazarı olarak kullanıldığından dolayı sadece Perşembe günü otopark alanı olarak kullanılacak.