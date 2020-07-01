Ataşehir Belediyesi, kapalı ortamlarda iç hava kalitesini ölçmeye başladı - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, kapalı ortamlarda iç hava kalitesini ölçmeye başladı

Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı ortamlarda iç hava kalitesini ölçmeye başladı.

Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı ortamlarda iç hava kalitesini ölçmeye başladı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre iç hava kalitesi, kapalı ortamlarda insanların soluduğu havanın ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu belirleyen bir değer olarak biliniyor.

Ataşehir Belediyesi, hem kendi hizmet binalarında hem de alışveriş merkezi, okul, market gibi alanlarda hava kalitesini değerlendirmek amacıyla iç ortamların hava kalitesini ölçecek.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından anlık ve sabit olmak üzere çeşitli ölçümler yapılarak iç ortamda bulunan havanın sağlıklı olup olmadığına bakılacak.


Satın alınan iki iç ortam hava kalitesi ölçüm cihazı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, ölçüm sonuçları limit değerler çerçevesinde değerlendirilecek. Söz konusu değerler, limit değerlerin üzerinde ise işletmelerden gerekli önlemlerin alınması istenecek.


İşletmelerden, havalandırma sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması, uygun olmayan koşulların iyileştirilmesi ve iç ortamın taze hava besleyen sistemlerle uygun şekilde faaliyet göstermesi için önlemler alması istenecek. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde işletmelere yasal işlem uygulanacak.


Ataşehir Belediyesi daha önce de satın aldığı mobil hava ölçüm cihazıyla ilçe genelinde hava kalitesini düzenli olarak ölçmeye başlamıştı.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi, kapalı ortamlarda iç hava kalitesini ölçmeye başladı - Son Dakika

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