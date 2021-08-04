Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı - Son Dakika

Sigara izmaritleri, pet şişeler, cam şişe kırıkları, naylon poşetler hatta yapılan mangaldan kalan kömürler ormanın her yanına saçılmış durumda.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış'ın da katılımıyla Kayışdağı Ormanı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında ormanı tehdit eden tonlarca çöp toplandı.