Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Çevre

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

Ataşehir Belediyesi \'Kent Bostanı\' projesini hayata geçirdi

Ataşehir'de 'Kent Bostanı' projesi hayata geçti. Ataşehir Belediyesi, 180 aileye Barbaros Mahallesi'nde ücretsiz bostan tahsis ettiğini duyurdu. Bu kapsamda üreticilere Antalya'dan 5 bin fide dağıtıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, organik tarımı destekleyen projenin iklim krizine yerel çözüm sunduğunu söyledi.

30.09.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi, doğayı koruma ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 'Kent Bostanları' projesini başlattığını duyurdu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşen açılışta, kura ile belirlenen 180 aileye bostan alanları tahsis edildi. Ailelere fideler, bahçe setleri ve önlükler hediye edilerek tarıma ilk adımlarını atmaları sağlandı. 'Ataşehir Kent Bostanı' projesi, şehirdeki izolasyonu kırmayı hedefleyen yoğun katılımlı bir açılışla hayata geçirildi. Proje kapsamında 180 aile, 6 aylık dönemlerde organik ürün yetiştirebilecekleri bostan alanlarına kavuştu. Kış ve yaz dönemleri olarak planlanan proje sonunda, her dönem için yeni hak sahipleri belirlenecek. Projenin temel amacı, iklim krizine karşı toplumsal bilinci artırmak, şehirde doğayla olan bağı güçlendirmek ve topluluk ruhunu canlandırmak.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Ataşehir Kent Bostanı projesine toplam 2.353 kişi başvururken, 24 Eylül'de yapılan kura sonucu 180 kişi hak sahibi olarak belirlendi. Projeye katılım için Ataşehir'de ikamet etmek, 18 yaşından büyük olmak ve bitki-böcek alerjisi bulunmaması gibi şartlar getirildi. Kura ile belirlenen hak sahiplerine, 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde sebze yatakları tahsis edildi. Bu proje, Ataşehir'de yaşayan vatandaşlara kendi sebzelerini yetiştirerek organik beslenme imkânı sunarken, kentsel tarım ve permakültür uygulamalarıyla da doğaya katkıda bulunmalarını sağlayacak. Projede kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yasaklanmış olup, vatandaşlar tamamen doğal ürünlere ulaşma fırsatına sahip olacaklar.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

ANTALYA'DAN 5 BİN FİDE GETİRİLDİ

Projede ekilecek sebzelerin fideleri Antalya'dan getirildi. Lahana, maydanoz, kıvırcık ve brokoli gibi 5 bin fide, bostan alanlarına dağıtıldı. Ataşehir Belediyesi, ekim için gerekli önlük, kazma ve tırmık gibi aletleri de katılımcılara hediye etti.

GELECEK NESİLE İLHAM

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılışta yaptığı konuşmada, projenin tarımsal üretimi ve toplumsal dayanışmayı artıracağına dikkat çekti. Adıgüzel, "İklim krizinin etkilerini hissettiğimiz bu dönemde, sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmek ve doğayla uyumlu bir kent kültürü oluşturmak adına önemli bir adım atıyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, komşularımıza kendi ürünlerini yetiştirme imkânı sunacak. Burada, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sağlıklı gıdaya ulaşacağız. Bu alan, doğayla buluşacağımız bir yer olacak. İlk etapta 1.626 başvuru onaylandı ve bugün 180 komşumuza bostan yeri tahsis ediyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, sadece ürün yetiştirmek için değil, dayanışma ve sosyal bağlarımızı güçlendirmek için de bir alan olacak. İnanıyorum ki, bu proje gelecekte ilham kaynağı olacak," şeklinde konuştu.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

SOSYAL BULUŞMA NOKTASI

Kent Bostanları, sürdürülebilir tarımı teşvik ederek yerel halkın kendi gıdasını üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Organik sebze ve meyve yetiştirme, kompostlama ve geri dönüşüm uygulamaları bu alanlarda hayata geçirilecek. Ayrıca, bostanlar sosyal bir buluşma noktası olarak da önem kazanıyor; şehir sakinleri burada bir araya gelerek doğa bilincini artırıyor ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Ataşehir Belediyesi, kentteki betonlaşmaya karşı doğal yaşam alanlarını artırmayı hedefliyor. Boş araziler ve kullanılmayan alanlar değerlendirilerek yeni bostanlar için planlamalar yapılıyor.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement