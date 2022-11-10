Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Bir balya parayı çekmecesine attı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Bir balya parayı çekmecesine attı

10.11.2022 09:38

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı ana ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı öne sürülen anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Ön'ün rüşvet aldığına yönelik iddiaların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından ilk tepki AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem'den geldi. Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vay vay vay! Ataşehir Belediyesi'nde neler oluyor öyle? Ataşehir Belediye yönetimi cevap ver bakalım? Ataşehir halkı kirli işlerinizden bıktı usandı artık" ifadelerine yer verdi.

BATTAL İLGEZDİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'ndan, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırılmıştı.

2019'DA YENİDEN SEÇİLDİ

8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

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